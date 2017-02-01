Глава Федерации волейбола Краснодарского края встретился с игроками "Динамо"

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации волейбола Краснодарского края Андрей Алексеенко провел встречу с игроками краснодарского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба администрации края.
Волейболисты "Динамо" в минувшую субботу бойкотировали матч чемпионата России против одноименного клуба из Казани из-за задолженностей перед игроками, а уже на следующий день свой матч бойкотировали игроки женского "Динамо". Причина для бойкота у обеих команд одна - задержки выплат зарплаты.
"Участники встречи обсудили финансовые проблемы мужской и женской команд клуба. На мероприятии также присутствовали министр физической культуры и спорта региона Людмила Чернова, генеральный директор ВК "Динамо" Борис Симоненко, - говорится в сообщении. - Как отметил Алексеенко, сегодня у клуба два спонсора - компании "Роснефть" и "Черномортранснефть", данные организации не отказываются от своих обязательств, которые прописаны в соответствующем прямом договоре с клубом. Все они будут выполнены в ближайшее время".
Ранее ТАСС в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края сообщили, что власти Кубани ведут поиск новых инвесторов для клуба.