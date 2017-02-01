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Россиянин Токов проведет бой с американцем Франсом 18 февраля в США

Спорт
1 февраля, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
В главном поединке шоу в Сан-Хосе россиянин Федор Емельяненко встретится с американцем Мэттом Митрионом
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Российский боец Анатолий Токов и серб Владимир Филипович (слева направо) во время поединка турнира по смешанным единоборствам Fight nights global 50 в июне 2016 года

Российский боец Анатолий Токов и серб Владимир Филипович (слева направо) во время поединка турнира по смешанным единоборствам Fight nights global 50 в июне 2016 года

©  Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Известный российский боец смешанного стиля и член команды Федора Емельяненко Анатолий Токов проведет поединок против американца Франциско Франса 18 февраля на турнире "Беллатор". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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"Анатолий Токов проведет бой с Франциско Франсом", - сообщил собеседник агентства.

В главном поединке шоу 18 февраля в Сан-Хосе Емельяненко встретится с американцем Мэттом Митрионом.

Токов проиграл Рамазану Эмееву в своем последнем поединке в декабре прошлого года в рамках организации М-1. Спортсмен также является чемпионом России по армейскому рукопашному бою. Всего в активе 26-летнего Токова 24 победы и три поражения в ММА.

В активе 34-летнего Франса 13 побед и четыре поражения.

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