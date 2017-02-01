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"Лацио" обыграл "Интер" и вышел в 1/2 финала Кубка Италии по футболу

Спорт
1 февраля, 0:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
В полуфинале "Лацио" встретится с победителем матча между "Ромой" и "Чезеной"
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Полузащитник "Лацио" Лукас Билья празднует забитый гол

Полузащитник "Лацио" Лукас Билья празднует забитый гол

© EPA/Daniel Dal Zennaro

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Римский "Лацио" победил миланский "Интер" в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу и вышел в полуфинал турнира. Встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У "Лацио" голы забили Фелипе Андерсон (20-я минута) и Лукас Билья (56). В составе "Интера" отличился Марцело Брозович (84). У "Интера" на 54-й минуте за грубый фол был удален защитник Миранда, а в составе "Лацио" за второе предупреждение с поля удалили защитника Штефана Раду (74-я минута).

В полуфинале, который состоит из двух матчей, римляне встретятся с победителем четвертьфинала между "Ромой" и "Чезеной" (1 февраля). В другом полуфинале сыграют "Ювентус" и "Наполи". Финал Кубка Италии по футболу сезона-2016/17 состоится 2 июня на Олимпийском стадионе в Риме.

Самым титулованным клубом в истории Кубка Италии является "Ювентус", который 11 раз становился обладателем трофея. На счету "Лацио" шесть побед в Кубке страны, последняя из которых состоялась в 2013 году.

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