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"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

Спорт
1 февраля, 1:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 1:1
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© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Челси" сыграли вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии.

В составе "Челси" гол на 24-й минуте встречи забил Давид Луис. У "Ливерпуля" отличился Джоржиньо Вейналдум (57).

"Челси" возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав 56 очков. "Ливерпуль идет четвертым, имея в активе 46 баллов.

В следующем туре "Ливерпуль" 4 февраля сыграет в гостях против "Халла". В тот же день "Челси" примет "Арсенал".

В параллельном матче "Арсенал" дома уступил "Уотфорду" со счетом 1:2.

Остальные результаты игрового дня:

"Бернли" - "Лестер - 1:0;

"Борнмут" - "Кристал Пэлас" - 0:2;

"Мидлсбро" - "Вест Бромвич" - 1:1;

"Сандерленд" - "Тоттенхэм" - 0:0;

"Суонси" - "Саутгемптон" - 2:1.

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