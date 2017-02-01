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Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций начнется в четверг

Спорт
1 февраля, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Торжественная церемония вручения первых паспортов состоится в 11:00 мск во всех центрах регистрации и выдачи, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций по футболу, который пройдет летом в России, стартует 1 февраля. Документ необходим для посещения матчей турнира - в целях повышения уровня безопасности участников и гостей, иностранным болельщикам он заменит российскую визу.

Торжественная церемония вручения первых паспортов состоится в 11:00 мск во всех центрах регистрации и выдачи, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, где пройдут матчи Кубка конфедераций. В московском центре выдачи (по адресу Летниковская улица, дом 10, строение 4) в церемонии примут участие заместитель председателя правительства РФ и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Центр выдачи в Казани, расположенный на улице Баумана, д. 44/8 (ТРК "Родина"), посетит министр спорта РФ Павел Колобков. В Санкт-Петербурге паспорта болельщиков будут вручаться в бизнес-центре "Преображенский двор" (Литейный проспект, 26), в Сочи - в ТРЦ "Море Молл" (улица Новая Заря, дом 7).

Создание системы идентификации (Fan ID) футбольных болельщиков, в том числе направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе и детям. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России, документ необходим также для бронирования билетов для проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Любители футбола, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта болельщика на специальном портале, начиная с ноября. Получение паспорта возможно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

Кубок конфедераций по футболу пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу В составят сборные Германии, Чили, Австралии и чемпион Африки, который определится в Габоне в воскресенье. В полуфинал Кубка Африки вышли команды Буркина- Фасо, Египта, Камеруна и Ганы.

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