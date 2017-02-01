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VADA проверит Кличко на допинг перед поединком с Джошуа

Спорт
1 февраля, 4:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
По словам украинского боксера, он полностью поддерживает программу добровольного тестирования на допинг
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Владимир Кличко

Владимир Кличко

© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по трем престижным версиям украинец Владимир Кличко будет случайным образом проверен Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA) перед поединком с обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщил сам Кличко на пресс-конференции в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, слова боксера приводит портал Вoxingscene.

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VADA сможет тестировать Кличко в течение восьми недель его подготовки к бою. В свою очередь, Джошуа заявил, что откажется от поединка, если оба боксера не пройдут добровольный допинг-контроль. Поединок, на кону которого, помимо титула IBF, будет стоять пояс "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Изначально бой между боксерами был запланирован на 10 декабря, однако 40-летний Кличко травмировал ногу и отказался от поединка. 

"Я думаю, что это очень важно, я полностью поддерживаю данную программу, - сказал Кличко. - Если вы хотите, чтобы спорт был "чистым", вы должны проходить тестирование в боксе случайным образом, ведь бокс - это не теннисный матч. Здесь здоровье человека находится на грани, а допинг даст гигантское преимущество во всем. Я категорически против допинга во всех видах спорта и всегда был за тестирование случайным образом".

Кличко не смог вспомнить, сколько раз он проходил тестирование случайным образом, отметив, что во время выступления на Олимпийских играх 1996 года в Атланте он проходил процедуру допинг-контроля.

За карьеру Кличко провел 68 боев, одержав 64 победы (53 нокаутом) при четырех поражениях, в ноябре 2015 года он проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям, с тех пор на ринг не выходил. 27-летний Джошуа до сих пор остается непобежденным на профессиональном ринге, он одержал 18 побед (все - нокаутом).

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