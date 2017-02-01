Клубы НХЛ могут провести матчи регулярного чемпионата в Швеции и Китае

VADA проверит Кличко на допинг перед поединком с ДжошуаСпорт 1 февраля, 4:30
Британские депутаты обсуждали законопроект по Brexit до полуночиМеждународная панорама 1 февраля, 4:27
"Известия": в правительстве принято решение о повышении пенсионного возрастаЭкономика и бизнес 1 февраля, 4:18
Трамп выдвинул Нила Горсача на должность члена Верховного суда СШАМеждународная панорама 1 февраля, 4:09
CNN: IKEA планирует с 2019 года продавать сделанные беженцами из Сирии вещиМеждународная панорама 1 февраля, 3:32
Сотрудники МЧС изучают причины пожара на покинутом в Приморье судне YeruslanПроисшествия 1 февраля, 3:30
"Ъ": экс-министр обороны Сердюков может занять должность замглавы "Ростеха"Армия и ОПК 1 февраля, 3:10
Менеджеры Джонни Деппа обвинили актера в транжирствеКультура 1 февраля, 2:36
СБ ООН призвал стороны конфликта на Украине немедленно прекратить огоньМеждународная панорама 1 февраля, 2:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут провести несколько предсезонных матчей, а также две игры регулярного чемпионата в Китае и Швеции. Об этом сообщает канадский телеканал TSN со ссылкой на источник.
В сентябре 2017 года планируется два предсезонных матча между "Лос-Анджелесом" и "Ванкувером" в Китае. Кроме того, сообщается о возможном проведении двух игр регулярного чемпионата НХЛ в Швеции между клубами "Оттава" и "Колорадо", которые состоятся в ноябре. Города, которые примут матчи, не называются.
Отмечается, что обе сделки на проведение матчей должны быть одобрены Профсоюзом хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛПА). Профсоюз сообщит о своем решении в течение двух недель.
NHLPA will report back to the league within two weeks with its views on Col/Ottawa reg season games in Sweden and LA/Van exhib in China.— Darren Dreger (@DarrenDreger) 31 января 2017 г.
В период с 2007 по 2011 год клубы НХЛ регулярно проводили выставочные игры, а также матчи регулярного чемпионата в европейских странах.