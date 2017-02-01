Клубы НХЛ могут провести матчи регулярного чемпионата в Швеции и Китае

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут провести несколько предсезонных матчей, а также две игры регулярного чемпионата в Китае и Швеции. Об этом сообщает канадский телеканал TSN со ссылкой на источник.

В сентябре 2017 года планируется два предсезонных матча между "Лос-Анджелесом" и "Ванкувером" в Китае. Кроме того, сообщается о возможном проведении двух игр регулярного чемпионата НХЛ в Швеции между клубами "Оттава" и "Колорадо", которые состоятся в ноябре. Города, которые примут матчи, не называются.

Отмечается, что обе сделки на проведение матчей должны быть одобрены Профсоюзом хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛПА). Профсоюз сообщит о своем решении в течение двух недель.

NHLPA will report back to the league within two weeks with its views on Col/Ottawa reg season games in Sweden and LA/Van exhib in China. — Darren Dreger (@DarrenDreger) 31 января 2017 г.

В период с 2007 по 2011 год клубы НХЛ регулярно проводили выставочные игры, а также матчи регулярного чемпионата в европейских странах.