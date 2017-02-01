Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от проигрыша "Айлендерс" в НХЛ

Спорт
1 февраля, 5:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Александр Овечкин забросил 549-ю шайбу в регулярных чемпионатах и вышел на 27-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Поделиться
Материал из 1 страницы
Российские хоккеисты "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Александр Овечкин (слева направо)

Российские хоккеисты "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Александр Овечкин (слева направо)

© AP Photo/Paul Sancya

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Вашингтон" проиграл "Нью- Йорк Айлендерс" со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские легионеры "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами.

Смотрите также
Себастьян Ахо
Хет-трик Ахо помог "Каролине" обыграть "Филадельфию" в НХЛ и установить рекорд клуба

Кузнецов открыл счет в матче на 5-й минуте, Овечкин отличился на 60-й минуте встречи с передачи Кузнецова. В составе "Айлендерс" шайбы забросили Алан Куин (23-я минута), Райан Стром (47) и Джонни Бойчук (59).

Российский капитан "Вашингтона" Овечкин провел в матче 19 минут 43 секунды и забросил шайбу, а также нанес четыре броска по воротам "Айлендерс" и провел два силовых приема. Форвард забросил 24-ю шайбу в сезоне и набрал 46-й результативный балл (24 шайбы + 22 передачи) в 50 матчах. Для Овечкина этот гол стал 549-м в регулярных чемпионатах НХЛ, в списке лучших снайперов в истории лиги россиянин вышел на 27-е место и сравнялся с Роном Фрэнсисом. 26-е место занимает результат Джонни Буцика, забросившего 556 шайб в регулярных чемпионатах.   

Кузнецов забросил шайбу и отдал голевую передачу за 18 минут и 47 секунд на льду. Всего же на счету 24-летнего форварда теперь 39 очков (10+29) по системе "гол+пас" в 50 матчах сезона. Защитник Дмитрий Орлов не смог отличиться результативными действиями за 21 минуту 40 секунд на площадке.

Гол Кузнецова.

"Вашингтон" идет на первом месте в Восточной конференции, имея в активе 72 очка после 50 игр. "Айлендерс" поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице на Востоке, набрав 53 очка в 48 матчах. В следующем матче в ночь на четверг "Вашингтон" дома сыграет против "Бостона", на следующий день "Айлендерс" на выезде встретятся с "Детройтом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": в правительстве принято решение о повышении пенсионного возраста
2
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
3
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
4
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
5
Юрий Чайка: каждому воздастся!
6
"Умные" кассы, индексация пенсий и маркировка лекарств: что ждет россиян с 1 февраля
7
Общественная палата РФ разработала концепцию "мягкого" повышения пенсионного возраста в РФ
Темы дня
Реклама