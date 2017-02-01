Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от проигрыша "Айлендерс" в НХЛ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Вашингтон" проиграл "Нью- Йорк Айлендерс" со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские легионеры "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами.

Кузнецов открыл счет в матче на 5-й минуте, Овечкин отличился на 60-й минуте встречи с передачи Кузнецова. В составе "Айлендерс" шайбы забросили Алан Куин (23-я минута), Райан Стром (47) и Джонни Бойчук (59).

Российский капитан "Вашингтона" Овечкин провел в матче 19 минут 43 секунды и забросил шайбу, а также нанес четыре броска по воротам "Айлендерс" и провел два силовых приема. Форвард забросил 24-ю шайбу в сезоне и набрал 46-й результативный балл (24 шайбы + 22 передачи) в 50 матчах. Для Овечкина этот гол стал 549-м в регулярных чемпионатах НХЛ, в списке лучших снайперов в истории лиги россиянин вышел на 27-е место и сравнялся с Роном Фрэнсисом. 26-е место занимает результат Джонни Буцика, забросившего 556 шайб в регулярных чемпионатах.

Кузнецов забросил шайбу и отдал голевую передачу за 18 минут и 47 секунд на льду. Всего же на счету 24-летнего форварда теперь 39 очков (10+29) по системе "гол+пас" в 50 матчах сезона. Защитник Дмитрий Орлов не смог отличиться результативными действиями за 21 минуту 40 секунд на площадке.

Гол Кузнецова.

That's 10 for Kuzy! #Caps up 1-0 in Brooklyn. #CapsIsles #RockTheRed pic.twitter.com/J7KLl9pxZ0 — Washington Capitals (@Capitals) 1 февраля 2017 г.

"Вашингтон" идет на первом месте в Восточной конференции, имея в активе 72 очка после 50 игр. "Айлендерс" поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице на Востоке, набрав 53 очка в 48 матчах. В следующем матче в ночь на четверг "Вашингтон" дома сыграет против "Бостона", на следующий день "Айлендерс" на выезде встретятся с "Детройтом".