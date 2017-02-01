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Гимнастка Мустафина вошла в список кандидатов в сборную России на 2017 год

Спорт
1 февраля, 7:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Летом спортсменка заявила, что приняла решение на некоторое время приостановить спортивную карьеру, но не исключила своего возвращения
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Российская гимнастка Алия Мустафина, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях на брусьях, во время церемонии награждения призеров на летних Олимпийских играх 2016 года

Российская гимнастка Алия Мустафина, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях на брусьях, во время церемонии награждения призеров на летних Олимпийских играх 2016 года

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, объявившая в конце августа о приостановлении спортивной карьеры, вошла в список кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на 2017 год. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве спорта РФ.

На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Мустафина выиграла золото в упражнении на брусьях, серебро в командном турнире и бронзу в личном многоборье. Сразу после окончания Олимпиады спортсменка заявила, что приняла решение на некоторое время приостановить спортивную карьеру, но не исключила, что после своего возвращения будет готовиться к следующим Играм. Осенью прошлого года Мустафина вышла замуж, а в январе объявила, что готовится стать мамой.

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В основной состав сборной также вошла двукратная чемпионка мира Ксения Афанасьева, которая из-за проблем со здоровьем вынуждена была пропустить Олимпиаду-2016. В резерве сборной находится и обладательница двух серебряных медалей Игр 2012 года в Лондоне Виктория Комова, которая из- за проблем со спиной не выступала в прошлом году на чемпионате Европы и Олимпийских играх. На ЧМ-2015 в Глазго Комова выиграла золото в упражнении на брусьях.

Двукратный чемпион Европы Эмин Гарибов, не сумевший полностью восстановиться после операций на больных плечах и пропустивший из-за этого Олимпиаду в Бразилии, с 2017 года числится тренером сборной России.

Как сообщил ТАСС источник в Федерации спортивной гимнастики России, Мустафина и Афанасьева, показавшие высокие результаты в минувшем сезоне, не подавали в Федерацию официальных заявлений о завершении карьеры, поэтому автоматически попали в список кандидатов в сборную России на 2017 год.

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