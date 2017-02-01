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Южная Корея выделит на подготовку сборной к Олимпиаде-2018 почти $30 млн

Спорт
1 февраля, 8:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Ожидается, что на домашних Играх выступят около 130 представителей Южной Кореи
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Болельщики сборной Южной Кореи

Болельщики сборной Южной Кореи

© EPA/GERRY PENNY

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Южной Кореи запустило программу поддержки и подготовки национальных команд к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства спорта страны.

В общей сумме государство выделит на подготовку спортсменов к домашней Олимпиаде около 30 млн долларов. В 2016 году Южная Корея предоставила специальный грант для помощи спортсменам в подготовке к Играм в размере 27,4 млрд вон ($23,6 млн), который в итоге был увеличен до 33,7 млрд вон ($29,2 млн). Отмечается, что целью сборной станет попадание в четверку лучших команд по итогам турнира. Планируется, что от Южной Кореи примут участие в Играх (без учета Паралимпиады) 130 спортсменов, которые смогут завоевать около 20 медалей в семи видах спорта.

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Также будет сформирована специальная команда поддержки, куда войдут представители Министерства спорта, оргкомитета Игр-2018, национальных федераций по зимним видам спорта и Национального олимпийского комитета, которые будут оказывать спортсменам всестороннюю помощь.

"Мы будем оказывать централизованную помощь, чтобы спортсмены максимизировали преимущества, которые дадут нам домашние стены", - сказал вице-министр спорта Ю Дон Хун.

На Олимпиаде-2014 в Сочи представители Южной Кореи завоевали три золотых, три серебряных и две бронзовых награды, заняв итоговое 13-е место в командном зачете. Игры в Пхенчхане пройдут 9 по 25 февраля.

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