Шайба и передача Тарасенко не помогли "Сент-Луису" победить "Виннипег" в матче НХЛ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Виннипег" победил "Сент-Луис" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Марк Шайфеле (20-я минута), Патрик Лайне (21), Николай Элерс (26), Джейкоб Труба (44) и Блейк Уилер (60). У проигравших голы на свой счет записали Александр Стин (4), Владимир Тарасенко (40) и Алекс Пьетранджело (60).

Российский форвард Тарасенко также записал на свой счет голевую передачу, которая стала для него 27-й в нынешнем сезоне. Всего на счету россиянина 49 очков (22 шайбы + 27 передач) в 50 встречах. По этому показателю он занимает седьмое место в лиге. Лидирует в списке бомбардиров форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид - 59 (17+42).

"Виннипег" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 52 очка после 53 матчей. "Сент-Луис" идет на восьмой позиции с 53 очками после 50 игр.

В следующем матче "Виннипег" 3 февраля сыграет на выезде с "Далласом", "Сент-Луис" в этот же день примет на своем льду "Торонто".