Прокурор по делу паралимпийца Писториуса ушел в отставку

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ПРЕТОРИЯ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Прокурор по делу южноафриканского паралимпийца Оскара Писториуса ушел в отставку после 36 лет работы в национальной прокуратуре ЮАР.
Джерри Нел заявил, что создает частную команду следователей. Она займется делами, которые прокуратура отказалась расследовать.
"Я ухожу не потому, что недоволен, а чтобы создать нечто новое", - сказал прокурор.
Нел с самого начала добивался строгого наказания для Писториуса, застрелившего свою подругу Риву Стинкамп. Он сумел переквалифицировать статью обвинения с непреднамеренного на умышленное убийство и требовал дать спортсмену минимум 15 лет. Однако судья Токосиле Масипа смягчила наказание до шести лет из-за инвалидности Писториуса. Нел опротестовал это решение в Верховном апелляционном суде, который пока свой вердикт не вынес.
Мать убитой девушки сожалеет об уходе Нела и надеется, что его преемник будет также решительно "бороться за справедливость". "Мы уверены в любом прокуроре, который займется этим делом, но нам будет не хватать Нела, который стал частью нашей семьи", - заявила Джун Стинкамп.