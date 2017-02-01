Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вскрытие пробы "Б" боксера Поветкина не перенесено и пройдет 1 февраля

Спорт
1 февраля, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Ранее появилась информация о том, что проба "Б" Поветкина не будет вскрыта 1 февраля в США, как планировалось ранее
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Процедура вскрытия допинг-пробы "Б" российского боксера Александра Поветкина не была перенесена на другой срок. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко.

Смотрите также
Александр Поветкин
Дегтярев: обнаружение допинга у Поветкина является провокацией

В среду газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что проба "Б" Поветкина не будет вскрыта 1 февраля в США, как планировалось ранее, поскольку команда боксера запросила перенос, и новая дата вскрытия пока не известна.

"Это неправда, - сказал Карпенко. - Если бы что-то произошло, мы бы были проинформированы. Пока все по плану".

Ранее Всемирный боксерский совет (ВБС) сообщил, что вскрытие допинг-пробы "Б" Поветкина перенесено на 1 февраля. Изначально процедура была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе (США).

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство организации отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание "временного" чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

Смотрите также

Боксер Уайлдер заявил, что его больше не интересует бой против Поветкина
Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы "Б"
Вскрытие допинг-пробы "Б" Поветкина состоится 1 февраля
Поветкина и Рябинского опросили по судебному делу против Уайлдера

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия" рассказали о возможных схемах повышения пенсионного возраста
2
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
3
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
4
Крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе
5
Юрий Чайка: каждому воздастся!
6
"Умные" кассы, индексация пенсий и маркировка лекарств: что ждет россиян с 1 февраля
7
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
Темы дня
Реклама