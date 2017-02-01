Вскрытие пробы "Б" боксера Поветкина не перенесено и пройдет 1 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Процедура вскрытия допинг-пробы "Б" российского боксера Александра Поветкина не была перенесена на другой срок. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко.

В среду газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что проба "Б" Поветкина не будет вскрыта 1 февраля в США, как планировалось ранее, поскольку команда боксера запросила перенос, и новая дата вскрытия пока не известна.

"Это неправда, - сказал Карпенко. - Если бы что-то произошло, мы бы были проинформированы. Пока все по плану".

Ранее Всемирный боксерский совет (ВБС) сообщил, что вскрытие допинг-пробы "Б" Поветкина перенесено на 1 февраля. Изначально процедура была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе (США).

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство организации отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание "временного" чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.