Вскрытие пробы "Б" боксера Поветкина не перенесено и пройдет 1 февраля

Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские праваОбщество 1 февраля, 10:00
Передача арены на Крестовском острове ФК "Зенит" будет завершена до 31 мартаСпорт 1 февраля, 9:58
Трутнев: около 750 заявок на "дальневосточный гектар" поступило из других регионовЭкономика и бизнес 1 февраля, 9:55
Михаил Осеевский: продовольственное эмбарго стимулирует малый бизнесИнтервью 1 февраля, 9:54
"Енисей" обратился в ФХМР с просьбой вернуть Ломанова на пост главного тренера клубаСпорт 1 февраля, 9:46
Вскрытие пробы "Б" боксера Поветкина не перенесено и пройдет 1 февраляСпорт 1 февраля, 9:33
Акция, посвященная Всемирному дню борьбы против рака, пройдет в МосквеМосква 1 февраля, 9:23
"Лейкерс" победили "Денвер" в матче НБА, Мозгов набрал 12 очковСпорт 1 февраля, 9:15
Сели и поехали: в большинстве регионов России вырос спрос на авто с пробегомЭкономика и бизнес 1 февраля, 9:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Процедура вскрытия допинг-пробы "Б" российского боксера Александра Поветкина не была перенесена на другой срок. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко.
В среду газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что проба "Б" Поветкина не будет вскрыта 1 февраля в США, как планировалось ранее, поскольку команда боксера запросила перенос, и новая дата вскрытия пока не известна.
"Это неправда, - сказал Карпенко. - Если бы что-то произошло, мы бы были проинформированы. Пока все по плану".
Ранее Всемирный боксерский совет (ВБС) сообщил, что вскрытие допинг-пробы "Б" Поветкина перенесено на 1 февраля. Изначально процедура была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе (США).
В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство организации отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание "временного" чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.
Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.