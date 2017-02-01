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"Енисей" обратился в ФХМР с просьбой вернуть Ломанова на пост главного тренера клуба

Спорт
1 февраля, 9:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Специалист был дисквалифицирован на два года и шесть месяцев за многократные грубые и циничные нарушения регламента соревнований
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Сергей Ломанов

Сергей Ломанов

© ТАСС/Виталий Иванов, архив

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) получила от "Енисея" официальное письмо с просьбой вернуть дисквалифицированного Сергея Ломанова на пост главного тренера красноярского клуба. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Борис Скрынник.

Ранее ФХМР дисквалифицировала 59-летнего Ломанова на два года и шесть месяцев за многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований. Исполком ФХМР принял такое решение, заслушав доклады председателей контрольно-дисциплинарного и судейского комитетов организации.

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"Есть официальные письма, просьба от губернатора, гарантии, требования к выполнению, - сказал Скрынник. - Исполком будет решать, но сейчас еще идет чемпионат мира, поэтому - когда он будет, тогда будет".

Ломанов в качестве игрока стал пятикратным чемпионом мира (1977, 1979, 1985, 1989, 1991), пятикратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1980, 1983, 1986, 1987, 1988), трехкратным обладателем Кубка мира (1982, 1984, 1992) и десятикратным чемпионом СССР в составе "Енисея" (1980-1989). В качестве тренера Ломанов приводил сборную России к победе на чемпионате мира 2007 года, а "Енисей" - к чемпионству в национальном первенстве и победе в Кубке европейских чемпионов в 2001 году. В 1998 году Ломанов был удостоен медали "За заслуги перед Отечеством II степени".

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