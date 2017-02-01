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Мутко: биатлонист Логинов уже понес наказание за допинг, обвинять его больше не в чем

Спорт
1 февраля, 10:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Ранее олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад напомнил о двухлетней дисквалификации Логинова за допинг
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Александр Логинов

Александр Логинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский биатлонист Александр Логинов уже был наказан за нарушение антидопинговых правил, обвинять его больше не в чем. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

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Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го. Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) разместила у себя на странице в Instagram фотографию Логинова с поздравлениями с успешным выступлением на чемпионате Европы, на котором он завоевал три золотых и одну серебряную медали. Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад оставил под фото следующий комментарий: "И не забудьте один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО"; спустя время француз удалил свою запись.

"Он (Логинов) допустил нарушение антидопинговых правил, отбыл двухлетнее наказание. Если бы ему было запрещено потом выступать, он бы не вернулся, - сказал Мутко. - Мы уже давно забыли о спорте, думаем о политике: ни дня без этой темы вместо того, чтобы говорить о результатах, подготовке, составах. Выбор состава за тренерским штабом, а спортсмен в соответствии с кодексом WADA (Всемирного антидопингового агентства) отбыл дисквалификацию и имеет права участвовать в международных соревнованиях".

"Есть кодекс WADA, и по нему человек, отбывший наказание, может принимать участие в соревнованиях, - добавил он. - Если его хотят поменять по инициативе Фуркада, тогда пускай Сундбю не бежит в лыжах, Гэтлин не бежит в легкой атлетике, и такой список может быть большим. Есть общемировые правила, которые должны быть одинаковыми для всех. Почему для России и для наших спортсменов они должны быть особенными?".

Логинов был отстранен от соревнований СБР после получения информации от Международного союза биатлонистов (IBU) о подозрительном результате допинг-пробы, взятой во внесоревновательный период 26 ноября 2013 года. В ноябре следующего года на основе новых методик был сделан повторный анализ ряда допинг-проб, в том числе и пробы Логинова, которая показала у него наличие рекомбинантного эритропоэтина. В итоге биатлонист был дисквалифицирован на два года с момента повторного анализа пробы, с 25 ноября 2014 года по 25 ноября 2016 года.

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