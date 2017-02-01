Эксперт из Нидерландов и юристы представят Поветкина на вскрытии допинг-пробы "Б"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эксперт из Нидерландов и юристы будут представлять Александра Поветкина на вскрытии допинг-пробы "Б" боксера в лаборатории Лос-Анджелеса. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

"С нашей стороны будут голландский эксперт и юристы", - сказал Карпенко.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что вскрытие допинг-пробы "Б" Поветкина перенесено на 1 февраля. Изначально процедура была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе (США).

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство организации отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание "временного" чемпиона мира, который должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге. В результате соперником Поветкина в нетитульном поединке стал француз Жоанн Дюопа. Россиянин победил француза нокаутом в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.