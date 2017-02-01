Российская конькобежка Сохрякова завоевала бронзу на Универсиаде на дистанции 3000 м

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Елена Сохрякова завоевала бронзовую медаль на дистанции 3000 метров на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка показала результат 4 минуты 27,89 секунды.
Победительницей стала Марина Зуева (4.18,26) из Белоруссии. Второе место заняла японка Нана Такахаси (отставание 9,42 секунды).
Позднее в среду пройдут соревнования среди мужчин на дистанции 500 метров.
Универсиада завершится 8 февраля.