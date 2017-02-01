Горнолыжница Силантьева завоевала золото в суперкомбинации на Универсиаде

Мутко: болельщики-хулиганы не будут допущены в Россию на ЧМ-2018Спорт 1 февраля, 11:30
На банкнотах в 200 руб. будет изображен Херсонес, 2000 руб. - космодром ВосточныйВ стране 1 февраля, 11:19
Первые паспорта болельщиков Кубка конфедераций вручены в МосквеСпорт 1 февраля, 11:13
В ОКР усилены меры безопасности перед выборами руководства Федерации бокса РоссииСпорт 1 февраля, 11:13
РЖД в январе увеличили перевозку пассажиров на 10,4%, до 76,1 млн человекТранспорт 1 февраля, 11:00
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существуетСпорт 1 февраля, 10:54
Стадион "Динамо" в Москве будет сдан в эксплуатацию весной 2018 годаСпорт 1 февраля, 10:52
На фестивале "Московская Масленица" организуют более 30 точек продажи блиновМосква 1 февраля, 10:41
Союз операторов ж/д транспорта жалуется на рост цен у изготовителей цельнокатаных колесТранспорт 1 февраля, 10:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская горнолыжница Анастасия Силантьева заняла первое место в суперкомбинации на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка показала результат 2 минуты 8,24 секунды.
Второе место заняла Мария Шканова (2.10,02) из Белоруссии, тройку призеров замкнула словачка Барбара Канторова (2.10,35)
Универсиада завершится 8 февраля.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко