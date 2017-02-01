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Горнолыжница Силантьева завоевала золото в суперкомбинации на Универсиаде

Спорт
1 февраля, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Второе место заняла белоруска Шканова, третье - словачка Канторова
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская горнолыжница Анастасия Силантьева заняла первое место в суперкомбинации на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка показала результат 2 минуты 8,24 секунды.

Второе место заняла Мария Шканова (2.10,02) из Белоруссии, тройку призеров замкнула словачка Барбара Канторова (2.10,35)

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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