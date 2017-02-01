Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Известный французский биатлонист Мартен Фуркад, оскорбив россиянина Александра Логинова, перестал быть личностью для четырехкратного олимпийского чемпиона, члена правления Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова. Об этом Тихонов рассказал ТАСС.

Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) разместила у себя на странице в "Инстаграме" фотографию Логинова с поздравлениями с успешным выступлением на чемпионате Европы, на котором он завоевал три золотых и одну серебряную медали. Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад оставил под фото следующий комментарий: "И не забудьте один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО". Спустя время француз удалил свою запись.

"Теперь проявилась вся сущность этого человека (Фуркада), он для меня перестал быть личностью. Он не знает сути вопроса, как все происходило. Для меня он как личность просто исчез, его больше не существует. Изо дня в день складывается такое впечатление, что у него ноги трясутся - он великий спортсмен, но боится конкуренции", - сказал Тихонов.

"А теперь второй вопрос: сколько было французских, американских, немецких, чешских, британских и других допингеров? С ними он тоже не будет разговаривать?", - задался вопросом собеседник ТАСС.

Логинов был дисквалифицирован в июле 2015 года на два года за употребление допинга. Дисквалификация отсчитывалась с ноября 2014 года. После возобновления выступлений Логинов одержал три победы подряд на этапах кубка Международного союза биатлонистов (IBU).