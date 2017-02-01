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РФС утвердил даты четвертьфиналов Кубка страны

Спорт
1 февраля, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Одна встреча пройдет 28 февраля, а остальные - 1 марта
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) утвердил даты всех четвертьфиналов Кубка страны: один матч состоится 28 февраля, а остальные - 1 марта. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

"Матч между "Уралом" и "Краснодаром" будет 28 февраля. Остальные матчи Кубка России состоятся 1 марта", - сказал Куликов.

Помимо матча "Урал" - "Краснодар", в четвертьфинале также состоятся игры между "Локомотивом" и "Тосно", "Уфой" и "Анжи", "Рубином" и "Сибирью".

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