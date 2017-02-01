В ОКР усилены меры безопасности перед выборами руководства Федерации бокса России

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. В здании Олимпийского комитета России (ОКР) усилены меры безопасности перед отчетно-выборной конференцией Федерации бокса России, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Помимо сотрудников охраны ОКР, около здания дежурят полицейские и сотрудники ОМОНа. Также усилен пропускной режим.
17 ноября во время внеочередной конференции федерации, которая была организована сторонниками бывшего президента организации Эдуарда Хусаинова, неизвестный сообщил о заложенной в ОКР бомбе. Позднее данная информация не подтвердилась, а конференция была признана несостоявшейся в виду отсутствия легитимности.
Позднее Международная ассоциация бокса заявила о недопустимости участия Хусаинова в выборах главы Федерации бокса России.
Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России пройдет в здании ОКР в среду. На ней планируется внести некоторые изменения в устав организации, в частности, упразднить должность президента.