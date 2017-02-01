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В ОКР усилены меры безопасности перед выборами руководства Федерации бокса России

Спорт
1 февраля, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Во время внеочередной конференции федерации 17 ноября, которая также проходила в ОКР, сообщалось о заложенной в здании бомбе
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Здание ОКР

Здание ОКР

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. В здании Олимпийского комитета России (ОКР) усилены меры безопасности перед отчетно-выборной конференцией Федерации бокса России, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Помимо сотрудников охраны ОКР, около здания дежурят полицейские и сотрудники ОМОНа. Также усилен пропускной режим.

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17 ноября во время внеочередной конференции федерации, которая была организована сторонниками бывшего президента организации Эдуарда Хусаинова, неизвестный сообщил о заложенной в ОКР бомбе. Позднее данная информация не подтвердилась, а конференция была признана несостоявшейся в виду отсутствия легитимности.

Позднее Международная ассоциация бокса заявила о недопустимости участия Хусаинова в выборах главы Федерации бокса России.

Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России пройдет в здании ОКР в среду. На ней планируется внести некоторые изменения в устав организации, в частности, упразднить должность президента.

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