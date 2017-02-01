Первые паспорта болельщиков Кубка конфедераций вручены в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций по футболу 2017 года началась в Москве.

Мероприятие проходит при участии заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко, министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, бывшего капитана сборной России Романа Широкова, а также посла ЧМ-2018 Виктории Лопыревой.

"Я хочу поздравить нас всех с еще одним этапом подготовки, - сказал Мутко. - Возможность получения паспорта болельщиков играют важнейшую роль в процессе подготовки к турнирам. Мы рассчитываем, что Кубок конфедераций посетят порядка 700 тысяч болельщиков, а чемпионат мира - 3,5 млн зрителей. Это серьезный элемент комфорта зрителей, надеюсь, он будет беспроблемным".

"Этот документ нужен для вашего удобства и безопасности, - сказал Никифоров. - Наличие паспорта болельщика означает минимум проверок, посещение матчей будет простым и комфортным. Сейчас мы опробуем систему на Кубке конфедераций, а потом будем применять на чемпионате мира. Наша страна - первопроходец этой системы, она ранее ни в одной стране не использовалась".

"Суть процедуры в том, чтобы провести все проверки заранее, минимизировать сложности на этапе физического прохода болельщиков на стадионе. Защищены каналы данных, сам паспорт болельщика невозможно отксерокопировать и предъявить на стадионе", - добавил министр.

По его словам, опыт проведения Олимпиады-2014 в Сочи поможет в организации футбольных турниров. "Он (опыт) был бесценен. Мы впервые проводили предварительную идентификацию и уже знаем какие-то тонкости организации этого процесса. Учитывая этот опыт, мы понимаем, как сделать все комфортно и правильно. Мы благодарны коллегам из ФИФА, которые поддержали концепцию организации безопасности именно таким образом", - сказал Никифоров.

Система идентификации (Fan ID)

Создание системы идентификации (Fan ID) болельщиков, в том числе направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе и детям. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России, документ необходим также для бронирования билетов, для проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале, начиная с ноября. Получение Fan ID возможно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

Мероприятие одновременно проходит во всех центрах регистрации и выдачи паспортов болельщиков, расположенных в городах-участниках Кубка конфедераций - Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани. Кубок конфедераций по футболу пройдет с 17 июня по 2 июля.