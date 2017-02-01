Мутко: болельщики-хулиганы не будут допущены в Россию на ЧМ-2018

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Болельщики-хулиганы не будут допущены в Россию во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Люди, которые хотят не болеть за свои сборные, а поехать с какими-то другими целями в нашу страну, не будут допущены в Россию", - сказал он.

По словам вице-премьера, меры безопасности на чемпионате мира будут самого высокого уровня. "Вся концепция безопасности утверждена президентом РФ. Создан специальный штаб безопасности турнира. Надеюсь, что опыт наших правоохранительных органов, накопленный за время проведения других соревнований, включая Олимпийские игры в Сочи, поможет нам провести безопасный турнир", - сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.