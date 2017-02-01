Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: болельщики-хулиганы не будут допущены в Россию на ЧМ-2018

Спорт
1 февраля, 11:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Вице-премьер подчеркнул, что на чемпионате мира будут приняты меры безопасности самого высокого уровня
Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Болельщики-хулиганы не будут допущены в Россию во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Смотрите также
НАК: спланированы все меры для обеспечения безопасности Кубка конфедераций и ЧМ-2018

"Люди, которые хотят не болеть за свои сборные, а поехать с какими-то другими целями в нашу страну, не будут допущены в Россию", - сказал он.

По словам вице-премьера, меры безопасности на чемпионате мира будут самого высокого уровня. "Вся концепция безопасности утверждена президентом РФ. Создан специальный штаб безопасности турнира. Надеюсь, что опыт наших правоохранительных органов, накопленный за время проведения других соревнований, включая Олимпийские игры в Сочи, поможет нам провести безопасный турнир", - сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
2
"Известия" рассказали о возможных схемах повышения пенсионного возраста
3
Крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе
4
Юрий Чайка: каждому воздастся!
5
СБ ООН призвал стороны конфликта на Украине немедленно прекратить огонь
6
Какое гиперзвуковое оружие ожидает российскую армию
7
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
Темы дня
Реклама