Мутко: РФС на стадии подписания договора с Кот-д'Ивуаром о проведении товарищеского матча

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский футбольный союз (РФС) находится на стадии подписания контракта о проведении товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Мы на стадии подписания. Не думаю, что мартовская игра вызовет у нас проблемы", - сказал Мутко.

Предполагается, что встреча состоится 24 марта в Краснодаре. Ранее было объявлено, что 28 марта в Сочи сборная России проведет товарищеский матч с командой Бельгии.

"С июньскими матчами сложнее - вся Европа играет, - отметил Мутко. - У Бразилии игра в Австралии. Они (бразильцы) очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь к нам".

"Мы все окна (для проведения товарищеских матчей) займем, будут хорошие спарринги. Хотим открывать стадионы матчами высокого уровня - и "Лужники", и арену в Санкт- Петербурге", - сказал глава РФС.