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Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России собрала кворум

Спорт
1 февраля, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
В настоящее время федерацией руководит Борис Иванюженков
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. В работе отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, проходящей в Москве, принимают участие 68 делегатов. Для легитимности конференции было необходимо присутствие не менее 55 человек.

Отчетно-выборная конференция проходит в здании ОКР. На ней планируется внести ряд изменений в устав организации, в частности, упразднить должность президента.

В настоящее время федерацией руководит Борис Иванюженков.

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