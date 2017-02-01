Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России собрала кворум

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. В работе отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, проходящей в Москве, принимают участие 68 делегатов. Для легитимности конференции было необходимо присутствие не менее 55 человек.

Отчетно-выборная конференция проходит в здании ОКР. На ней планируется внести ряд изменений в устав организации, в частности, упразднить должность президента.

В настоящее время федерацией руководит Борис Иванюженков.