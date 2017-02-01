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Министр спорта РФ убежден, что Россия справится с допинговыми проблемами

Спорт
1 февраля, 12:26 UTC+3 КАЗАНЬ 1, февраля. /ТАСС
Павел Колобков отметил, что нет никаких оснований говорить об имевшейся "государственной системе" допинга
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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков убежден, что Россия справится с допинговыми проблемами. Об этом он заявил во время своего выступления на коллегии министерства по делам молодежи и спорту республики Татарстан в Казани в среду.

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"Не могу не сказать про ситуацию в антидопинговой политике. Та работа, которую РФ провела с 2008 года по антидопинговой политике - она была огромная. Теперь нарушение антидопинговых правил является как административным, так и уголовным нарушением. Но мы столкнулись с проблемой; уверен, что мы ситуацию преодолеем", - сказал Колобков.

Он также отметил, что нет никаких оснований говорить об имевшейся "государственной системе" допинга. "Я уверен, что все те обвинения, которые сейчас звучат о якобы имевшейся государственной системе, не имеют никаких оснований, - сказал Колобков. - Но для нас с вами это еще один момент, который мы должны осмыслить: все ли мы правильно делаем, развивая спорт?».

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18 июля прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Родченков заявлял о готовности предоставить WADA доказательства существования так называемой допинговой программы в РФ, а также о необходимости перепроверки допинг-проб с Игр 2014 года.

Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг- пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

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