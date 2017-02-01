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Болт рассказал, что не грустит из-за лишения золотой медали ОИ-2008

Спорт
1 февраля, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраль. /ТАСС
В конце января МОК из-за положительного допинг-теста Несты Картера аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4x100 м, завоевавшей золото ОИ-2008
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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/KERSTIN JOENSSON

МОСКВА, 1 февраль. /ТАСС/. Спринтер Усэйн Болт не грустит из-за того, что был лишен золотой медали с Олимпийских игр 2008 года в Пекине за победу в эстафете 4x100 м в составе национальной сборной Ямайки. Об этом сообщает Reuters.

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В конце января Международный олимпийский комитет из-за положительного допинг-теста Несты Картера аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4x100 м, завоевавшей золотые медали Игр-2008, и постановил вернуть награды. Спустя два дня многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт, бежавший в той эстафете, заявил, что возвратил медаль в МОК. По словам Картера, он намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (КАС) на решение МОК.

"Конечно эта история неприятна. Но это жизнь, всякое случается, - заявил Болт. - Я не грущу по этому поводу и жду, что предпримет Неста. Так что подождем, что будет дальше".

Болт с учетом победы в эстафете 4x100 на ОИ-2008 является девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров. После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей.

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