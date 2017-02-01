Прыгунья в длину Ольга Кучеренко лишена серебряной медали ЧМ-2011

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко, которая также была лишена серебряной медали чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Аннулированию подлежат все результаты спортсменки, начиная с 28 августа 2011 года.