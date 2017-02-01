Легкоатлетка Кривошапка оспорит в суде дисквалификацию за допинг

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская бегунья на средние дистанции Антонина Кривошапка опротестует в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил тренер чемпионки мира 2013 года в эстафете 4х400 метров Владимир Типаев.

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду сообщил, что лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров из-за положительной допинг-пробы Кривошапки. После ее перепроверки было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

"Мы ждали этого решения, теперь будет подаваться иск в CAS. Во время перепроверки была использована непонятная методика, в результате было обнаружено не вещество, а метаболиты. Думаю, что это дело политизировано", - сказал Типаев.

Помимо Кривошапки, за российскую команду в финале соревнований выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Наталья Антюх. В полуфинальном забеге участвовали Анастасия Капачинская и Наталья Назарова.

В активе Кривошапки также бронзовые медали чемпионата мира 2009 (400 метров и эстафета 4х400 м) и 2011 (эстафета 4х400 м) годов.