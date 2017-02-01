МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Должность президента Федерации бокса России упразднена на отчетно-выборной конференции организации. Соответствующее изменение устава федерации было принято в среду единогласным решением делегатов конференции, проходящей в Москве.

Ранее Федерацию бокса России возглавлял Борис Иванюженков. Согласно новой редакции устава, часть функций главы организации будет возложена на генерального секретаря, кандидатура которого будет предложена и рассмотрена высшим наблюдательным советом.