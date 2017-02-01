МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной возглавил высший наблюдательный совет Федерации бокса России. Соответствующее решение единогласно было принято в среду на отчетно-выборной конференции организации в Москве.

"Спасибо за оказанное доверие, - сказал Рубежной. - Любое изменение и решение, которые будут происходить в Федерации бокса России, будут взвешенными, все члены федерации будут услышаны. Ситуацию в Федерации бокса России мы совместно вернем в лучшую сторону и вернем все комплекты наград в нашу страну".

Предыдущим председателем высшего наблюдательного совета был бывший директор Федеральной службы охраны Евгений Муров, который стал почетным президентом организации. Также ранее была упразднена должность президента Федерации бокса России и введена должность генерального секретаря.