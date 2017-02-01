Первые паспорта болельщиков Кубка конфедераций вручены в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев вручил первый паспорт болельщика (Fan ID) Кубка конфедераций 2017 года по футболу в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония выдачи документов одновременно прошла в четырех городах- участниках Кубка конфедераций: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Обладателем первого паспорта болельщика в городе на Неве стал Алексей Сидоркин. Он рассказал журналистам, что приобрел билет на матч Новая Зеландия - Португалия и подал заявку на получение Fan ID. "Практически мгновенно было оформлено, потом позвонили, пригласили (на церемонию вручения)", - поделился он. Болельщик подчеркнул, что поддерживает инициативу выдачи таких идентификационных документов, призванных обеспечить безопасность в ходе матчей, и признался, что ему не терпится поскорее увидеть новый стадион "Зенита", на котором будут проходить футбольные матчи.

Малафеев, в свою очередь, отметил, что ему тоже "придется вставать в очередь и получать такой паспорт и на себя, и на свою семью".

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов подтвердил, что стадион "Зенит-Арена" готов к проведению Кубка конфедераций. "27 февраля к нам в последний раз приезжает ФИФА, где будет окончательно принимать стадион. И все, город готов к проведению", - заверил он.

Создание системы идентификации (Fan ID) болельщиков, в том числе направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе и детям. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России, документ необходим также для бронирования билетов, для проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале, начиная с ноября. Получение Fan ID возможно как лично в центрах выдачи, так и по почте.