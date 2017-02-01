Минспорт поддержал изменение устава Федерации бокса России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ поддержало внесение изменений в устав Федерации бокса России и упразднение должности президента данной организации. Об этом на отчетно-выборной конференции заявил заместитель министра спорта Павел Новиков.

В работе отчетно-выборной конференции федерации принимают участие 68 делегатов.

"Для нас бокс - приоритетный вид спорта. Мы с большим вниманием относимся к происходящему в федерации. Что касается устава, то он абсолютно правильный и взвешенный, наши юристы в Минспорте смотрели его. Его можно поддержать", - сказал Новиков.

Вместо упраздненной должности главы федерации введена должность генерального секретаря. Ранее федерацией руководил Борис Иванюженков.