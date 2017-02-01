Колобков: РУСАДА может быть восстановлено в правах до конца года

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КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть восстановлено в правах до конца 2017 года. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
"У нас есть полное понимание по восстановлению РУСАДА в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Сегодня-завтра работает рабочая группа с иностранными экспертами и представителями WADA и UKAD, сегодня обсуждают выполнение дорожной карты. Я считаю, что сроки вполне реальные. И те критерии, которые представлены там, вполне выполнимы, реально это сделать до конца года", - сказал Колобков.
"Но очень много тех условий, которые должны быть выполнены не Министерством спорта, а РУСАДА. Со стороны Минспорта все свои задачи мы выполнили", - подчеркнул он.
В ноябре 2015 года совет учредителей WADA утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. Позже было определено, что UKAD будет помогать РУСАДА осуществлять работу на территории России в период его несоответствия кодексу WADA. РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве в конце января 2016 года.