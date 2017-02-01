Кущенко: организаторы Матча звезд Единой лиги ВТБ продали 5,5 тыс. билетов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Организаторы Матча звезд Единой лиги ВТБ уже продали 5,5 тыс. билетов на шоу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент турнира Сергей Кущенко.

"Продажа билетов происходит достаточно неожиданно хорошо для не баскетбольного года. Емкость зала после реконструкции составляет 10 тысяч человек, уже 5,5 тысяч билетов продано, всем кто хочет попасть на мероприятие, нужно поторопиться, - сказал Кущенко. - Мы хотим задействовать сегмент баскетбольной популяризации. Поэтому у нас так много звезд: Иван Ургнат, Лев Лещенко и L'One".

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 11 февраля в сочинском дворце спорта "Большой".

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подчеркнул, что организация будет поддерживать Матч звезд Единой лиги.

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов заявил, что Матч звезд 2018 года может состоятся на "ВТБ Арене".

Надеемся провести Матч звезд на "ВТБ Арене" в следующем году, если не успеем приготовить арену, то в 2019 году точно", - сказал Перегудов.

Вместимость "ВТБ Арены" составит от 11 до 14 тысяч зрителей - в зависимости от конфигурации: хоккейной, баскетбольной или концертной. "ВТБ Арена" будет располагаться под одной крышей с Центральным стадионом "Динамо" имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей.