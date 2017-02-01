Минниханов: Казань легко сможет провести Олимпийские игры

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КАЗАНЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Казань легко сможет провести Олимпийские игры, город обладает для этого всеми необходимыми ресурсами. Об этом на расширенном заседании коллегии министерства по делам молодежи и спорту Татарстана заявил глава республики Рустам Минниханов.
"В целом я могу сказать, что у нас достойная команда, способная решать любые задачи. Казань, республика Татарстан способна проводить любые мероприятия, я даже не сомневаюсь. Вот говорят: "А может ли Казань Олимпийские игры провести?" Легко, нет вопросов. У нас на самом деле есть поддержка и Министерства спорта РФ", - сказал Минниханов.
"Не было ни одного раза, чтобы мы не могли договориться и не получили поддержку", - отметил глава Татарстана.
Казань принимала летнюю Универсиаду 2013 года. Также в городе пройдут матчи Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018 по футболу.