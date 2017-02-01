Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: МПК подает неутешительные сигналы российским паралимпийцам

Спорт
1 февраля, 13:21 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 1, февраля. /ТАСС
В понедельник МПК ответил отказом на просьбу ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпиады 2018 года
Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) подает неутешительные сигналы по поводу восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом журналистам в Казани в среду сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Смотрите также
Маргарита Гончарова
Слушания по иску Гончаровой и других российских паралимпийцев к МПК пройдут 15 марта

"Только позавчера было несколько встреч на уровне Паралимпийского комитета России и МПК, уже три или четыре встречи (прошло). К сожалению, на данный момент те сигналы, которые подает МПК - они не очень утешительные. Последний пресс-релиз, который дал МПК, пока не определил путь, по которому наши спортсмены примут участие (в Паралимпийских играх)", - сказал Колобков.

В то же время он отметил, что МПК "все-таки там оставляет возможность для участия наших паралимпийцев". "Я надеюсь, что МПК примет решение в интересах спортсменов России, которые заслуживают принять участие в Паралимпиаде. Мы за них будем бороться всеми доступными способами", - сказал Колобков.

Смотрите также
Паралимпийцы РФ
Восстановление членства Паралимпийского комитета России в МПК произойдет не раньше мая

В понедельник МПК ответил отказом на просьбу ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпиады 2018 года.

МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
2
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
3
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
4
Юрий Чайка: каждому воздастся!
5
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
6
Арестован житель Кузбасса, подозреваемый в убийстве школьницы
7
Менеджера "Лаборатории Касперского" и двух сотрудников ФСБ обвинили в госизмене
Темы дня
Реклама