Колобков: МПК подает неутешительные сигналы российским паралимпийцам

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КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) подает неутешительные сигналы по поводу восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом журналистам в Казани в среду сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
"Только позавчера было несколько встреч на уровне Паралимпийского комитета России и МПК, уже три или четыре встречи (прошло). К сожалению, на данный момент те сигналы, которые подает МПК - они не очень утешительные. Последний пресс-релиз, который дал МПК, пока не определил путь, по которому наши спортсмены примут участие (в Паралимпийских играх)", - сказал Колобков.
В то же время он отметил, что МПК "все-таки там оставляет возможность для участия наших паралимпийцев". "Я надеюсь, что МПК примет решение в интересах спортсменов России, которые заслуживают принять участие в Паралимпиаде. Мы за них будем бороться всеми доступными способами", - сказал Колобков.
В понедельник МПК ответил отказом на просьбу ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпиады 2018 года.
МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.