МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Умар Кремлев стал генеральным секретарем Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"После утверждения исполкома председатель высшего наблюдательного совета предложил на должность генерального секретаря Умара Кремлева, которого исполком единогласно поддержал", - сказал собеседник агентства.

1 февраля в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации бокса России. В ходе конференции, в частности, была упразднена должность президента Федерации бокса России и введена должность генерального секретаря.

Кремлев является известным промоутером и руководителем промоутерской компании "Патриот", под эгидой которой выступают такие боксеры как Дмитрий и Федор Чудиновы.