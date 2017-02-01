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Кремлев стал генеральным секретарем Федерации бокса России

Спорт
1 февраля, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Решение о назначении было принято на отчетно-выборной конференции организации единогласно
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Умар Кремлев

Умар Кремлев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Умар Кремлев стал генеральным секретарем Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"После утверждения исполкома председатель высшего наблюдательного совета предложил на должность генерального секретаря Умара Кремлева, которого исполком единогласно поддержал", - сказал собеседник агентства.

1 февраля в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации бокса России. В ходе конференции, в частности, была упразднена должность президента Федерации бокса России и введена должность генерального секретаря.

Кремлев является известным промоутером и руководителем промоутерской компании "Патриот", под эгидой которой выступают такие боксеры как Дмитрий и Федор Чудиновы.

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