Российский лыжник Устюгов примет участие в спринте и масс-старте на чемпионате Норвегии

МОСКВА, 1 февраля./ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в спринте и масс-старте, которые пройдут в рамах чемпионата Норвегии.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на тренерский штаб сборной России.

Российский спортсмен будет заявлен на участие в спринте в пятницу и масс-старте в субботу.

В январе Устюгов стал победителем престижной многодневной гонки "Тур де Ски".