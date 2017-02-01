Вратарь ХК "Спартак" Беспалов считает, что сумел раскрыться в команде в нынешнем сезоне

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь хоккейного клуба "Спартак" Никита Беспалов считает, что сумел раскрыться в команде в течение нынешнего сезона. Об этом он рассказал ТАСС.

Беспалов перешел в "Спартак" минувшим летом из "Сибири". Голкипер провел 25 игр, в которых пропускал в среднем 2,03 шайбы с коэффициентом надежности 92,6 процента. Вратарь получил травму 15 января в матче с "Трактором", из-за чего пропустит оставшуюся часть сезона.

"Считаю, что место в воротах я отвоевал и, если бы не травма, играл бы дальше. Именно в "Спартаке" я раскрылся, сыграл 25 игр, такого у меня еще в карьере не было, - сказал Беспалов. - Что касается эпизода в матче с "Трактором", то там был чисто игровой момент - я отбивал шайбу и повредил колено. Это стечение обстоятельств, избежать операции было нельзя".

Контракт Беспалова с московским клубом истекает по окончании этого сезона. "Общение было, но я пока об этом не могу говорить. Ситуация прояснится, когда мои агенты решат (этот вопрос) со "Спартаком", - отметил он.

"Спартак" не сумел попасть в плей-офф в нынешнем сезоне.