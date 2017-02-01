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Готовность стадиона ЧМ-2018 "Мордовия-Арена" составляет 65%

Спорт
1 февраля, 13:33 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 1, февраля. /ТАСС
После чемпионата мира арена будет использована для подготовки местной команды по футболу, занятий другими видами спорта, проведения массовых спортивных и культурных мероприятий
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"Мордовия-Арена"

"Мордовия-Арена"

© Егор Алеев/ТАСС

ПЕНЗА, 1 февраля. /ТАСС/. Строительство стадиона "Мордовия-Арена" идет по графику, готовность сооружения составляет 65%. Об этом ТАСС сообщили в ООО "ПСО "Казань", генерального подрядчика строительства главного объекта к ЧМ-2018 в Мордовии.

"Готовность стадиона на 1 февраля составляет 65%. На стройплощадке работают 1 342 человека и 108 единиц спецтехники. Работа ведется без отставаний от графика".

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"Монолитная плита футбольного поля готова на 100%, к работам по устройству футбольного поля запланировано приступить не позднее мая этого года", - говорится в сообщении строительной организации.

По данным генерального подрядчика, сейчас ведется прокладка наружных и внутренних инженерных сетей, монтируется система электроснабжение стадиона.

"Продолжается монтаж металлоконструкций покрытия стадиона "Мордовия-Арена", сейчас смонтировано 1 530 т из 5 900 т, ведется монтаж металлоконструкций входных групп стадиона. Мы завершаем работы по созданию теплового контура на первом и втором этажах спортивного объекта. Бригады ведут монтаж трубопроводов на третьем и четвертом этажах комплекса", - уточнили в ПСО "Казань".

После чемпионата мира "Мордовия-Арена" будет использована для подготовки местной команды по футболу, занятий другими видами спорта, проведения массовых спортивных и культурных мероприятий.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.

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