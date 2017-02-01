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AIBA поддержала изменения в руководстве Федерации бокса России

Спорт
1 февраля, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
В среду в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации бокса России, на которой генеральным секретарем организации был избран Умар Кремлев
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) поддержала изменения в руководстве Федерации бокса России. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь российской организации Умар Кремлев.

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Кандидатура Кремлева была предложена избранным председателем высшего наблюдательного совета федерации Алексеем Рубежным и поддержана исполкомом.

"Я встречался с представителем AIBA по WSB (Всемирной серии бокса), мы обговорили многие вещи. Президент AIBA Чинг-Куо Ву ждет, когда я приеду. Мы уже обговорили многие вещи, теперь нужно приступать к работе", - сказал Кремлев.

В среду в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации бокса России. В ходе конференции, в частности, была упразднена должность президента Федерации бокса России и введена должность генерального секретаря.

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