Минспорт: "Казань-Арена" готова принять матчи Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. "Казань-Арена" готова к проведению Кубка конфедераций 2017 года по футболу. Об этом журналистам на расширенном заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту республики Татарстан сообщил министр спорта России Павел Колобков.

"Уже через 4 месяца состоится Кубок конфедераций, практически отличная готовность и стадиона, и инфраструктуры. Поэтому считаем, что Казань, в принципе, готова к проведению турнира", - сказал Колобков.

В течение ближайших месяцев на стадионе планируется проведение трех тестовых мероприятий. На одном из них будет протестирована общая система пропуска на стадион.

В ноябре 2016 года товарищеский матч по футболу между сборными России и Румынии перенесли с "Казнь-Арены" на стадион "Терек" в Чечне. По словам главы оргкомитета "Россия-2018" Виталия Мутко, газон просто мог не выдержать нагрузку во время этой игры.

Как сообщил на прошлой неделе министр по делам молодежи и спорта республики Татарстан Владимир Леонов, на стадионе начали возводить временную инфраструктуру для Кубка конфедераций. Все работы ведутся согласно разработанной и утвержденной проектной документации. Что касается футбольного поля "Казань-Арены", все необходимые работы по его реновации были проведены под наблюдением представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" и завершились в 2016 году.

Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, в Казани пройдут три матча группового этапа и один полуфинал.