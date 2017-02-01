Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

IFAB обсудит вопрос внедрения временного удаления за желтую карточку в футболе

Спорт
1 февраля, 13:41 дата обновления: 1 февраля, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Нововведение может быть опробовано в юношеских и молодежных турнирах, проходящих под эгидой УЕФА
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 3 марта на общем собрании организации обсудит возможность внедрения в качестве эксперимента временного удаления за желтую карточку в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Смотрите также
Эксперт: введение зеленой карточки в футболе пахнет нафталином

IFAB может предложить опробовать нововведение в юношеских и молодежных турнирах, проходящих под эгидой УЕФА, а также в турнирах с участием ветеранов, любителей или спортсменов с инвалидностью.

Сообщается, что на общем собрании подведут итоги использования видеоповторов, которые были введены год назад в тестовом режиме и которые будут использованы в почти 20 соревнованиях в течение 2017 года. Также будет обсуждаться общая стратегия IFAB, в частности взаимодействие заинтересованных сторон по использованию различных технологий, усиление роли капитана команды в целях улучшения дисциплины и создания лучшей коммуникации между игроками и официальными лицами матча.

Смотрите также
Зеленая карточка за fair play впервые была показана футболисту в Италии

Собрание рассмотрит вопрос о разработке минимального стандарта использования электронных устройств как на поле, так и в технических зонах. Например, возможность использования средств для диагностирования на раннем этапе черепно-мозговые травмы игроков. Дополнительные пункты повестки дня включают обновленную информацию об использовании четвертой замены в дополнительное время и наказании игрока за лишение возможности реализовать голевой момент в штрафной (ранее было отменено тройное наказание - удаление, пенальти и дисквалификация игрока).

В марте 2016 года IFAB утвердил проведение тестового этапа системы видеоповторов. Отмечалось, что нововведение будет проходить в тестовом режиме в течении двух лет. При этом президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что система может быть применена уже во время чемпионата мира 2018 года в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
2
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
3
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
4
Юрий Чайка: каждому воздастся!
5
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
6
Арестован житель Кузбасса, подозреваемый в убийстве школьницы
7
Менеджера "Лаборатории Касперского" и двух сотрудников ФСБ обвинили в госизмене
Темы дня
Реклама