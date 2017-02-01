IFAB обсудит вопрос внедрения временного удаления за желтую карточку в футболе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 3 марта на общем собрании организации обсудит возможность внедрения в качестве эксперимента временного удаления за желтую карточку в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

IFAB может предложить опробовать нововведение в юношеских и молодежных турнирах, проходящих под эгидой УЕФА, а также в турнирах с участием ветеранов, любителей или спортсменов с инвалидностью.

Сообщается, что на общем собрании подведут итоги использования видеоповторов, которые были введены год назад в тестовом режиме и которые будут использованы в почти 20 соревнованиях в течение 2017 года. Также будет обсуждаться общая стратегия IFAB, в частности взаимодействие заинтересованных сторон по использованию различных технологий, усиление роли капитана команды в целях улучшения дисциплины и создания лучшей коммуникации между игроками и официальными лицами матча.

Собрание рассмотрит вопрос о разработке минимального стандарта использования электронных устройств как на поле, так и в технических зонах. Например, возможность использования средств для диагностирования на раннем этапе черепно-мозговые травмы игроков. Дополнительные пункты повестки дня включают обновленную информацию об использовании четвертой замены в дополнительное время и наказании игрока за лишение возможности реализовать голевой момент в штрафной (ранее было отменено тройное наказание - удаление, пенальти и дисквалификация игрока).

В марте 2016 года IFAB утвердил проведение тестового этапа системы видеоповторов. Отмечалось, что нововведение будет проходить в тестовом режиме в течении двух лет. При этом президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что система может быть применена уже во время чемпионата мира 2018 года в России.