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Михаил Алешин в 2017 году продолжит выступление в гоночной серии IndyCar

Спорт
1 февраля, 13:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Гонщик отметил, что хочет добиваться максимальных результатов вместе с командой
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Михаил Алешин

Михаил Алешин

© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский пилот Михаил Алешин в 2017 году продолжит выступать в гоночной серии IndyCar за команду Schmidt Peterson Motorsports. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

"Михаил поедет еще раз с командой Schmidt Peterson Motorsports. Мы решили, что он должен там поехать. Контракт уже подписан", - сказал он.

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Гонщик отметил, что хочет добиваться максимальных результатов вместе с командой. "Мы настроены всегда одинаково, всегда должны быть только победы и надо к этому стремиться. Мы подписали контракт на сезон-2017, я буду принимать участие во всех гонках", - сказал Алешин.

"Начало прошлого сезона выдалось сложным, но мы смогли переломить ситуацию в середине чемпионата и все улучшилось, - продолжил он. - Я хочу продолжить тенденцию, у нас есть для этого все. У меня также будет задача работать над прототипом BR1. Так что год будет насыщенным, я планирую добиваться максимальных результатов".

Алешин дебютировал в IndyCar в 2014 году в составе Schmidt Peterson Motorsports. По итогам сезона-2016 он занял 15-е место в таблице чемпионата.

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