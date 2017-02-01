Михаил Алешин в 2017 году продолжит выступление в гоночной серии IndyCar

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МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский пилот Михаил Алешин в 2017 году продолжит выступать в гоночной серии IndyCar за команду Schmidt Peterson Motorsports. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.
"Михаил поедет еще раз с командой Schmidt Peterson Motorsports. Мы решили, что он должен там поехать. Контракт уже подписан", - сказал он.
Гонщик отметил, что хочет добиваться максимальных результатов вместе с командой. "Мы настроены всегда одинаково, всегда должны быть только победы и надо к этому стремиться. Мы подписали контракт на сезон-2017, я буду принимать участие во всех гонках", - сказал Алешин.
"Начало прошлого сезона выдалось сложным, но мы смогли переломить ситуацию в середине чемпионата и все улучшилось, - продолжил он. - Я хочу продолжить тенденцию, у нас есть для этого все. У меня также будет задача работать над прототипом BR1. Так что год будет насыщенным, я планирую добиваться максимальных результатов".
Алешин дебютировал в IndyCar в 2014 году в составе Schmidt Peterson Motorsports. По итогам сезона-2016 он занял 15-е место в таблице чемпионата.