Иванюженков: в тренерском штабе женской сборной России по боксу произойдут изменения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по боксу претерпит изменения. Об этом журналистам сообщил бывший президент Федерации бокса России и член высшего наблюдательного совета организации Борис Иванюженков.

"В мужской команде изменений не будет, будут изменения в тренерском штабе женской сборной", - сказал Иванюженков.

В среду в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации бокса России. В ходе конференции, в частности, была упразднена должность президента Федерации бокса России и введена должность генерального секретаря.

В настоящий момент женскую сборную России возглавляет Виктор Лисицын.