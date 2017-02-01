Колобков: потенциал развития спорта в Крыму очень велик

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что кадровый потенциал Крыма позволяет говорить о больших перспективах в развитии спорта на полуострове. Об этом он сообщил в среду журналистам в Казани.

"Вы знаете, что у Крыма потенциал спортсменов очень велик, и те условия, которые там есть - ресурсы людские, кадровые - они позволяют рассчитывать на то, что там будет большой очень потенциал для роста (развития спорта - прим. ТАСС)", - сказал Колобков.

В ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ" есть раздел, посвященный строительству спортивной инфраструктуры в Крыму, напомнил министр спорта, добавив, что в 2015 году был создан Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат полуострова. Организация имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций.