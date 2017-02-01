Самсонов и Капризов включены в состав сборной РФ на Шведские хоккейные игры

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вратарь магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов и нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов включены в состав сборной России по хоккею на третий этап Евротура - Шведские хоккейные игры. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Самсонов и Капризов являются двукратными призерами молодежного чемпионата мира. В прошлом году они завоевали серебро, в этом - бронзу. Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером, а также был признан лучшим нападающим последнего турнира. Оба вошли в символическую сборную турнира.
Полностью состав национальной команды выглядит следующим образом:
Шведские хоккейные игры пройдут с 9 по 12 февраля в Гетеборге. Россияне сыграют вынесенный матч турнира 9 февраля в Санкт-Петербурге против команды Финляндии.
Сборная России выиграла первый этап Евротура в Хельсинки, а на Кубке Первого канала в Москве заняла второе место.