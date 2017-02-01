Самсонов и Капризов включены в состав сборной РФ на Шведские хоккейные игры

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вратарь магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов и нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов включены в состав сборной России по хоккею на третий этап Евротура - Шведские хоккейные игры. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Самсонов и Капризов являются двукратными призерами молодежного чемпионата мира. В прошлом году они завоевали серебро, в этом - бронзу. Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером, а также был признан лучшим нападающим последнего турнира. Оба вошли в символическую сборную турнира.

Полностью состав национальной команды выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Самсонов ("Металлург", Магнитогорск);

Защитники: Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Евгений Медведев ("Авангард"), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба - "Металлург", Магнитогорск), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба - "Локомотив"), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба - "Ак Барс"), Егор Рыков (СКА);

Нападающие: Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Капризов ("Салават Юлаев"), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все - "Сибирь"), Алексей Кручинин ("Трактор"), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба - ЦСКА), Артем Федоров, Максим Карпов (оба - "Динамо", Москва), Николай Прохоркин (СКА).

Шведские хоккейные игры пройдут с 9 по 12 февраля в Гетеборге. Россияне сыграют вынесенный матч турнира 9 февраля в Санкт-Петербурге против команды Финляндии.

Сборная России выиграла первый этап Евротура в Хельсинки, а на Кубке Первого канала в Москве заняла второе место.