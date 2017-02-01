Эксперт: выпады в адрес биатлониста Логинова не красят Фуркада как человека

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Выпады двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес российского биатлониста Александра Логинова не красят его как человека. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.
31 января пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала в Instagram поздравление Логинова с днем рождения, где были перечислены основные достижения спортсмена. Под фотографией Фуркад разместил следующий комментарий: "И не забудьте один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО". Спустя время он удалил свой комментарий.
"Такое оскорбительное отношение к людям не красит Фуркада, каким бы сильным спортсменом он не был. Логинов уже понес наказание, он уже на всю жизнь с клеймом, а кто не ошибается? Все ошибаются в жизни", - сказал Резцова.
"Я считаю, что российская сторона: тренеры, чиновники, спортсмены должны отстаивать мнение, что Фуркад не прав. Если Фуркад, как говорится, не пойман - не вор, это не значит, что он чист. Поэтому он должен по-человечески относиться ко всем", - сказала она.
"Ребята и тренеры должны психологически поддержать Александра, чтобы он не обращал на такие выпады внимание, а просто вышел и доказал, что он сильный. На сегодняшний день Александр выглядит не хуже, чем Шипулин. Почему бы не дать ему возможность выступить на чемпионате мира. Он доказал, что не сидел, сложа руки, а тренировался и готовился".
Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014 за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.