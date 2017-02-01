Пресс-атташе ПСВ: "Зенит" уже неделю не контактировал по трансферу Преппера

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский "Зенит" не контактировал с голландским ПСВ по поводу трансфера полузащитника Дэйви Преппера уже неделю. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе голландского футбольного клуба Тайс Слегерс.

"Зенит", по сообщениям голландских СМИ, предлагал за 25-летнего футболиста €14 млн, однако ПСВ отказался от сделки, потребовав за игрока не менее €20 млн. Главный тренер клуба Филипп Коку подчеркивал, что рассчитывает сохранить Преппера в команде. Сам полузащитник заявил, что готов обсудить условия контракта с "Зенитом", если клубы договорятся о сумме трансфера.

"На данный момент переговоры остановлены. В последний раз "Зенит" связывался с нами в прошлую среду - неделю назад, - прокомментировал ситуацию Слегерс. - сейчас сложно сказать, может ли он (Преппер - прим. ТАСС) перейти в "Зенит", потому что мы не знаем планов российского клуба. Это может произойти и зимой, а может в июне или июле, все зависит от "Зенита".

Преппер является воспитанником "Витесса", начал там профессиональную карьеру в 2009 году и выступал за команду до 2015 года (134 матча, 15 мячей). В составе ПСВ атакующий полузащитник провел 53 встречи, в которых отметился 15 голами. В составе сборной Нидерландов Преппер принял участие в четырех играх.